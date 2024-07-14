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В ФБР рассказали подробности о стрелявшем в Трампа

ФБР: подозреваемый в покушении на Трампа действовал один

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Специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Роджак заявил, что правоохранительные органы Соединенных Штатов считают, что подозреваемый в стрельбе на митинге бывшего президента США Дональда Трампа действовал один. Об этом сообщает The New York Times.

Он подчеркнул, что на данный момент следствие не установило, действовал ли стрелявший, исходя из какой-либо идеологии. Он напомнил, что расследование находится на ранней стадии.

До этого стало известно, что Мэтью Крукс, устроивший стрельбу во время митинга бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, работал в реабилитационном центре.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее стало известно, будет ли Трамп менять свой график после покушения.

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