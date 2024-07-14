Правоохранители рассказали о пострадавшем при пожарах под Новороссийском

Охранник базы отдыха «Голубая Волна» получил ожоги обоих предплечий в результате пожара под Новороссийском, от госпитализации он отказался, сообщает РИА Новости.

«Охранник базы отдыха получил ожоги двух предплечий, всего трех процентов от тела, от госпитализации отказался», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что мужчина работал на базе отдыха «Голубая Волна».

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал SHOT, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы «Голубая волна». На территории Новороссийска ввели режим ЧС. Из-за пожара эвакуировали 500 человек. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует.

Согласно последней информации, пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат». До этого сообщалось, что за воскресенье площадь возгорания увеличилась в 17 раз.

Ранее сообщалось, что погодные условия осложнили тушение пожара под Новороссийском.