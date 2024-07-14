В Белгородской области три человека пострадали в результате обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела со стороны Украины села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа пострадали три мирных жителя.

«В результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом пострадали двое мужчин и женщина», — говорится в сообщении.

Одного мужчину ранило в грудную клетку, второй получил ранение мягких тканей живота, у женщины - осколочное ранение в области лопатки. Пострадавших пострадавших доставят в областную клиническую больницу.

Также в результате прямого попадания был полностью уничтожен один дом, еще два — были частично повреждены. Также повреждения получили две легковые машины.

14 июля сообщалось, что в Белгородской области при обстреле пострадал младенец.

Ранее Гладков объяснил раздачу огнетушителей жителям.