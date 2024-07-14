Власти попросили добровольцев помочь в тушении пожара под Новороссийском

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале сообщил, что в борьбе с крупным пожаром в лесном массиве Сухой щели необходима помощь добровольцев.

«Нужна помощь добровольцев! Для подвоза воды в гору, необходимы квадроциклы и мотоциклы класса эндуро», — говорится в сообщении.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал Shot, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы «Голубая волна». На территории Новороссийска ввели режим ЧС. Из-за пожара эвакуировали 500 человек. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует.

Ранее сотрудница сгоревшей базы рассказала о пожаре в Абрау-Дюрсо.