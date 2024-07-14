11 зданий горят на базе отдыха в Краснодарском крае

11 строений загорелись на базе отдыха «Романтик» в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На данный момент на территории базы «Романтик» огнем охвачены 11 строений», — говорится в сообщении.

До этого оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат».

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал Shot, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы «Голубая волна». Позже министерство чрезвычайных ситуаций сообщило о ликвидации пожара на территории базы отдыха в Абрау-Дюрсо. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о введении режима ЧС из-за возникших ландшафтных пожаров на территории города. Из-за пожара под Новороссийском эвакуировали 500 человек.

Ранее сообщалось, что погодные условия осложнили тушение пожара под Новороссийском.