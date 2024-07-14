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В Евпатории 19 детей из лагеря обратились в больницу

В лагере Евпатории 19 детей обратились к врачу с подозрением на ротавирус

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SofikoS/Shutterstock/FOTODOM

После появления в СМИ информации о недомогании детей в евпаторийском детском лагере Следственный комитет России начал проверку. Об этом сообщает пресс-служба СК в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в детском лагере в Евпатории не менее девятнадцати детей обратились за медицинской помощью из-за недомогания. Предварительно установлено, что причиной ухудшения здоровья стал ротавирус.

«По данному факту ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка», — сообщили в СК.

Отмечается, что детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В конце июня в Подмосковье в доме отдыха 20 детей в возрасте от восьми до 15 лет отравились. В темное время суток отдыхающие начали жаловаться на тошноту и диарею, вскоре на помощь к ним прибыли врачи. Выяснилось, что один из отдыхающих уже приехал с ротавирусом и заразил остальных.

Ранее врачи назвали главные отличия ротавируса от отравления.

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