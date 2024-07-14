Площадь пожара под Новороссийском превысила 42 га

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров. Об этом сообщает Минприроды Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 42 га», — говорится в сообщении.

Часом ранее в местном Минприроды заявляли, что площадь пожара достигла 32 га.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал Shot, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы «Голубая волна». Позже министерство чрезвычайных ситуаций сообщило о ликвидации пожара на территории базы отдыха в Абрау-Дюрсо. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о введении режима ЧС из-за возникших ландшафтных пожаров на территории города. Из-за пожара под Новороссийском эвакуировали 500 человек. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует.

Ранее сообщалось, что туристов и сотрудников сгоревшей базы в Абрау-Дюрсо эвакуировали на пляж.