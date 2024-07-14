Шереметьево передумало ограничивать взлет и посадку самолетов

Ограничения на взлет и посадку в международном аэропорту Шереметьево не вступили в силу. Об этом сообщает его пресс-служба.

В заявлении сказано, что взлет-посадка воздушных судов, обслуживание рейсов и пассажиров на вылет и прилет происходит по расписанию, без ограничений.

«На данный момент ограничения по погоде не вступили в действие и были отменены по причине изменений метеосводки. Аэропорт Шереметьево продолжает деятельность в стандартном режиме», — говорится в сообщении.

Днем 14 июля пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что аэропорт Шереметьево после 17:00 14 июня ввел временные ограничения на взлет и посадку самолетов в связи с неблагоприятными метеоусловиями, ожидаемыми в Московском регионе.

6 июля из-за урагана «Аэрофлот» отменил семь авиарейсов в Москву и из Москвы. Позже авиакомпания стабилизировала расписание для рейсов из аэропорта Шереметьево.

Ранее в Росавиации рассказали о перспективах открытия аэропортов на юге России.