В МЧС ответили, существует ли угроза населенным пунктам из-за пожара под Новороссийском

В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует. Сообщение приводит ТАСС.

«Угрозы населенным пунктам нет», — говорится в сообщении.

По последним данным, площадь пожара увеличилась до 28 гектаров.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал Shot, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы «Голубая волна». Позже министерство чрезвычайных ситуаций сообщило о ликвидации пожара на территории базы отдыха в Абрау-Дюрсо.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о введении режима ЧС из-за возникших ландшафтных пожаров на территории города. Он уточнил, что к настоящему моменту площадь горения составляет примерно 22 га. В тушении пожара принимают участие 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет. Из-за пожара под Новороссийском эвакуировали 500 человек.

Ранее сообщалось, что туристов и сотрудников сгоревшей базы в Абрау-Дюрсо эвакуировали на пляж.