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Шереметьево ввело ограничения из-за прогноза погоды

Шереметьево с 17:00 ввело ограничения на взлет и посадку из-за прогноза погоды

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Shutterstock

Международный аэропорт Шереметьево имени Александра Сергеевича Пушкина после 17:00 14 июня ввел временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями, ожидаемыми в Московском регионе в ближайшие сутки, Шереметьево после 17:00 14 июля вводит временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов Аэрофлота в Шереметьево будет сдвинуто на более позднее», — говорится в сообщении.

7 июля аэропорт «Пулково» временно не отправлял самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы, на запасной аэродром ушел один рейс.

Днем ранее из-за урагана «Аэрофлот» отменил семь авиарейсов в Москву и из Москвы. Позже авиакомпания стабилизировала расписание для рейсов из аэропорта Шереметьево.

Ранее летевший из Антальи в Казань самолет экстренно сел в Самаре.

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