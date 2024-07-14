Площадь пожара в районе Абрау-Дюрсо выросла до 32 га

Площадь пожара в районе курортного поселка Абрау-Дюрсо выросла до 32 га. Об этом сообщило минприроды Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В борьбе с огнем участвуют не менее 222 человек, к тому же привлечено 48 единиц техникив том числе вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством и вертолет Ми-8 МЧС России. Пожару присвоен ранг «крупный». Работу пожарных осложняет сухая и жаркая погода. На место пожара уже сброшено 30 т воды. О пострадавших при этом не сообщалось, однако огонь повредил несколько домов и автомобилей.

На этом фоне продолжается тушение огня возле посека Псебе в Джубгском лесничестве и начался пожар возле Белозерного в Краснодарском лесничестве.

До этого площадь пожара под Абрау-Дюрсо увеличилась до 20 га. Из-за пожара в районе Дюрсо эвакуировали 500 человек и 30 машин.

Ранее в Новороссийске ввели режим ЧС из-за пожаров.