В Германии мужчина расстрелял свою семью

В городе Альбштадт в Баден-Вюртемберге мужчина открыл стрельбу по членам собственной семьи. Об этом пишет Südwest Presse.

Трое членов семьи погибли, а сам мужчина покончил жизнь самоубийством. Журналисты выяснили, что стрелявший был охотником, семью он расстрелял из охотничьего ружья.

На место происшествия прибыли десятки карет скорой помощи. Правоохранительные органы расследуют причины случившегося.

До этого сообщалось, что в Германии сотрудника пожарной части судят за четыре поджога. 36-летнего пожарного Александра К. из Ульма обвинили в серии поджогов при отягчающих обстоятельствах и покушении на жизни людей. В деле фигурируют четыре пожара, последний из которых, как утверждается, подверг опасности целую семью.

В марте 2022 года в Ульм-Виблингене сгорел сарай с девятью свиньями, собственник оценил ущерб в полмиллиона евро. В конце июня 2023 года в том же районе загорелся припаркованный «Мерседес» стоимостью €50 тыс. Уже 12 июля кто-то поджег фургон, а через три часа произошло возгорание на местной ферме. В доме на ее территории спала семья из трех человек, огонь уничтожил их имущество на сумму €700 тыс.

Ранее в Германии задержали двух человек за шантаж семьи Шумахера.