Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция задержала всех участников стрельбы в Петербурге

МВД: задержаны все участники перестрелки в Петербурге

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

Полиция Санкт-Петербурга задержала всех предполагаемых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Изначально полиция доставила и задержала трех мигрантов для проверки их причастности к конфликту. Позже стало известно, что были установлены остальные участники конфликта.

«В полицию доставлены и допрошены в качестве подозреваемых еще четверо мигрантов», — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, правоохранители установили, что конфликт возник на почве конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок.

В МВД уточнили, что задержанные имеют статус подозреваемых. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 13 июля. Сообщалось, что группа людей открыла стрельбу, двое из них были вооружены автоматами, а один - пистолетом.

При этом неизвестно, было ли оружие боевым или травматическим. На место происшествия была вызвана полиция. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Ранее петербургский школьник открыл стрельбу по окнам школы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами