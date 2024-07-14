Полиция задержала всех участников стрельбы в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала всех предполагаемых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Изначально полиция доставила и задержала трех мигрантов для проверки их причастности к конфликту. Позже стало известно, что были установлены остальные участники конфликта.

«В полицию доставлены и допрошены в качестве подозреваемых еще четверо мигрантов», — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, правоохранители установили, что конфликт возник на почве конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок.

В МВД уточнили, что задержанные имеют статус подозреваемых. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 13 июля. Сообщалось, что группа людей открыла стрельбу, двое из них были вооружены автоматами, а один - пистолетом.

При этом неизвестно, было ли оружие боевым или травматическим. На место происшествия была вызвана полиция. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Ранее петербургский школьник открыл стрельбу по окнам школы.