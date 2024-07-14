В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения

Футболки с фотографией экс-президента США Дональда Трампа, сделанной сразу после покушения на него, начали продавать в Китае. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сообщается, что сувенирные футболки с такими принтами появились на прилавках крупнейшей китайской платформы электронной коммерции Taobao всего через несколько часов после происшествия.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее российские аналитики назвали покушение на Трампа «чистым Голливудом».