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Стало известно о планах Путина на следующую неделю

Путин на следующей неделе запустит новые объекты транспортной инфраструктуры

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин планирует на следующей неделе запустить новые объекты транспортной инфраструктуры в нескольких регионах страны. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин».

Кроме этого, в графике главы государства указано совещание с членами Совбеза.

Также на следующей неделе будет отмечаться День металлурга, который традиционно является поводом для поздравлений и общения с представителями этой сферы.

18 июня Путин заявил о необходимости осуществить все планы по развитию транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Он уточнил, что речь идет о Восточном полигоне железных дорог, Байкало-Амурской магистрали, Транссибирской магистрали, и планы по ним масштабные.

12 июля жители Екатеринбурга пожаловались Путину на отсутствие общественного транспорта.

Ранее в Кремле рассказали, планирует ли Путин созваниваться с Трампом.

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