Упавшие деревья убили двух граждан Белоруссии во время грозы

В Белоруссии два человека скончались 13 июля в результате падения деревьев во время грозы. Об этом говорится на сайте МЧС республики.

По данным ведомства, смертельные инциденты произошли возле деревни Кучки в кемпинге «Клевое место», а также около канала Слепянской водной системы в Минске на улице Мирошниченко. В первом случае дерево придавило мужчину, во втором — убило женщину и травмировало еще одну гражданку, которую госпитализировали.

Всего в субботу зафиксировали 372 случая падения деревьев в Белоруссии, которые повредили 25 автомобилей. Кроме того, во время непогоды периодически отключался свет в 900 населенных пунктах.

Сильный дождь ожидается также в Москве уже в воскресенье. Согласно прогнозу синоптиков, в отдельных районах столицы может выпасть до 25 мм осадков. Не исключены грозы и град. Порывы ветра при этом могут достигать 15-20 метров в секунду.

Ранее в Ленобласти 10 тысяч человек лишились света из-за грозы.