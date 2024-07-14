МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре в ближайшие дни в Москве. В Telegram-канале ведомства призвали местных жителей соблюдать некоторые правила.

В связи с жаркой погодой, жителям и гостям столицы рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор. Также на улице в течение дня советуют пить побольше воды и по возможности держаться в тени.

В МЧС призвали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что до конца текущей недели в Москве будет стоять жаркая погода. По его информации, жара в столице будет преобладать весь июль. Температура воздуха будет понижаться только во время дождей.

Пока на температуре осадки не отразились, однако в ближайшее время связанные с холодным фронтом дожди все-таки немного снизят жару. Завтра будет на три градуса прохладнее, чем сегодня, пообещал Ильин. В течение суток ожидается до 21–26 градусов.

Ранее врач Юлия Чехонина назвала напитки, которые нельзя пить в жару.