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МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре в ближайшие дни в Москве

МЧС призвало москвичей пить больше воды в связи с жарой

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Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре в ближайшие дни в Москве. В Telegram-канале ведомства призвали местных жителей соблюдать некоторые правила.

В связи с жаркой погодой, жителям и гостям столицы рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор. Также на улице в течение дня советуют пить побольше воды и по возможности держаться в тени.

В МЧС призвали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что до конца текущей недели в Москве будет стоять жаркая погода. По его информации, жара в столице будет преобладать весь июль. Температура воздуха будет понижаться только во время дождей.

Пока на температуре осадки не отразились, однако в ближайшее время связанные с холодным фронтом дожди все-таки немного снизят жару. Завтра будет на три градуса прохладнее, чем сегодня, пообещал Ильин. В течение суток ожидается до 21–26 градусов.

Ранее врач Юлия Чехонина назвала напитки, которые нельзя пить в жару.

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