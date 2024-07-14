В Златоусте мать троих детей сбросила их с пятого этажа, чтобы спасти от пожара

Пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного в городе Златоусте в Челябинской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В ведомстве рассказали, что в момент возгорания в помещении на пятом этаже находились женщина и трое ее детей в возрасте от четырех до шести лет. После того, как жильцы заметили вышедший из-под контроля огонь, они попытались выйти на лестничную площадку через входную дверь. Но замок заклинило, поэтому людям не удалось открыть дверь.

«Женщина решилась на отчаянный поступок: детей по очереди она спускала из окна пятого этажа на растянутое очевидцами одеяло», — говорится в заявлении.

Чуть позже на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Они смогли отпереть дверь и вывести мать троих детей на улицу.

Всего к ликвидации пламени были привлечены 12 специалистов и три единицы техники. Представители МЧС РФ оперативно потушили пожар, в то время как пострадавших детей доставили в больницу для осмотра и оказания медицинской помощи.

Ранее в Пермском крае мать спасла из горящего дома четверых детей.