Эксперт по безопасности назвал ошибки охраны Трампа во время покушения

В организации охраны экс-президента США Дональда Трампа были допущены серьезные ошибки, из-за чего покушение почти удалось. Об этом в беседе с RT сказал эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов.

Он обратил внимание, что еще до начала митинга все возможные огневые точки должны выявлять и контролировать соответствующие службы.

Эксперт отметил, что не увидел на опубликованных видео с началом стрельбы ни использования бронепапок, ни зонтов, которые бы перекрыли стрелку визуальный контакт с Трампом.

Фефелов также заявил, что в действиях телохранителей после ранения Трампа было множество ошибок. Например, охранники встали вокруг него и подняли руки, что не помешало бы снайперу выстрелить в экс-президента вновь.

Даже после выстрела телохранитель сначала уложили Трампа и накрыли его своими телами. Но после этого ему дали встать и его лицо и голову было видно. Так нельзя делать хотя бы потому, что помимо одного стрелка на месте могли быть его сообщники, которые бы стояли в другой точке, предупредил специалист.

Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Илон Маск призвал уволить главу Секретной службы США после покушения на Трампа.