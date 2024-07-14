В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал младенец

Младенец получил ранения в результате обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что для атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО). Всего из-за действий украинских солдат пострадали четыре человека, включая девятимесячного ребенка.

«Две женщины и мужчина доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу №2 города Белгорода. У всех троих минно-взрывные травмы и баротравмы», — отметил глава субъекта.

Гладков добавил, что младенца отправили в детскую областную клиническую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. По предварительным данным, врачи диагностировали у ребенка минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Кроме того, различные повреждения получили 17 частных домовладений. Один жилой дом оказался полностью разрушен.

«Также выбиты окна в здании промышленного предприятия», — добавил губернатор, сопроводив пост фотографиями поврежденных построек.

Ранее в белгородском городе Шебекино из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали восемь мирных жителей.