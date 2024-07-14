Минтранс поручил ускорить предполетные процедуры в московском аэропорту

Московскому аэропорту Шереметьево и авиакомпании «Аэрофлот» поручили принять меры для ускорения предполетных процедур. Об этом заявило министерство транспорта РФ в Telegram-канале.

Во время выездного совещания в Шереметьево чиновники рассмотрели работу аэропорта и авиакомпании «Аэрофлот» в условиях повышенного спроса. В итоге заместитель министра транспорта Владимир Потешкин поручил руководству аэропорта и «Аэрофлота» в ближайшее время проработать дополнительные меры, чтобы ускорить предполетные процедуры для пассажиров. Например, подготовить алгоритм для прохождение регистрации для пассажиров с детьми.

В министерстве обратили внимание, что не фиксировали роста жалоб со стороны пассажиров на работу аэропорта или авиакомпании.

До этого пассажиры в соцсетях рассказывали о больших очередях в Шереметьево, которые начались еще при входе в терминалах. В самом аэропорту рассказали РБК, что все работает в штатном режиме — рейсы на прилет и вылет выполнялись по расписанию.

Ранее россияне рассказали, что пропускали рейсы из-за звонков бывших.