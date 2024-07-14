США вошли в первую десятку стран с самой дорогой питьевой водой

США оказались единственными среди крупнейших экономик мира, которые вошли в первую десятку стран с самой дорогой питьевой водой. Об этом пишет РИА Новости.

В Штатах за 1,5 литра питьевой воды придется заплатить в среднем $2,19. С этим показателем страна попала на восьмое место.

В Монако же такой объем воды обойдется уже в $5,8, что сделало город-государство лидером «антирейтинга».

Остальные места в списке заняли в основном страны Карибского бассейна и Африки: Антигуа и Барбуда, ЦАР, Барбадос, Багамы, Коста-Рика, Гренада и Эритрея.

Агентство подсчитало, что Россия заняла в этом рейтинге всего лишь 155-е место.

В начале июля стало известно, какие продукты в России подорожали сильнее всего за последний год. В список вошли виноград, бананы и яблоки. Цены на эти товары за 12 месяцев взлетели на 25–32%.

Ранее СК начал проверку после того, как россияне пожаловались на ожоги от питьевой воды.