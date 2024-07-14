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В очереди перед Крымским мостом скопилось около 600 автомобилей

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось около 600 машин

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось 600 машин. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

«В очереди со стороны Тамани находятся 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Пробка перед въездом на мост наблюдается уже второй день подряд. В субботу сообщалось, что со стороны Тамани въезд на мост ожидают 365 транспортных средств.

Вечером 12 июля движение по Крымскому мосту перекрывали на 40 минут. Днем сообщалось, что в очереди со стороны Керчи находились 830 транспортных средств. Ожидание составляло около трех часов.

1 июля в очереди на Крымский мост стояли 945 автомобилей.

Ранее в Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту.

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