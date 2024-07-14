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В МИД РФ раскрыли, кто «опекает» украинский сайт «Миротворец»

Захарова: украинский сайт «Миротворец» находится под опекой США

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MFA Russia/Global Look Press

Украинский портал «Миротворец», на котором публикуются персональные данные «врагов Украины», опекается Соединенными Штатами и является «таблицей ликвидации» определенных граждан, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Один только сайт «Миротворец», опекаемый американцами, чего стоит — буквально таблица ликвидации журналистов и общественных деятелей», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, США нужно «инвентаризировать» свою политику по разжиганию ненависти и спонсированию терроризма, потому что по самим Штатам уже «колокол звонит».

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе тогдашнего советника главы МВД Украины Антона Геращенко. На нем публикуют информацию о тех, кого авторы сайта называют «сепаратистами» и «агентами Кремля». В частности на нем размещены данные многих российских артистов, включая, например, актера Никиту Кологривого.

Ранее внесенный в базу «Миротворца» Олег Газманов назвал себя кавалером всех санкций.

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