Над родным городом напавшего на Трампа стрелка закрыли небо

Над городом Бетел-Парк в Пенсильвании, откуда родом Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, закрыли воздушное пространство. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американское управление гражданской авиации.

«Воздушное пространство над Бетел-Парк, Пенсильвания, закрыли незамедлительно по соображениям безопасности», — говорится в сообщении.

Бетел-Парк находится в 64 км от Батлера, где проходил предвыборный митинг Трампа, на котором на него вечером 13 июля совершили покушение. В политика выстрелили, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Уточняется, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.

Незадолго до случившегося Крукс записал видео, в котором заявил, что ненавидит Трампа и республиканцев. Позднее выяснилось, что мужчина был зарегистрирован в своем штате как избиратель от Республиканской партии.

Ранее Трамп-младший прокомментировал покушение на отца.