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Два теплохода столкнулись на реке в Якутии

Прокуратура Якутии начала расследование столкновения теплоходов на Индигирке

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kOpterKA/Shutterstock/FOTODOM

На реке Индигирке в Якутии столкнулись два теплохода. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, принадлежащий учреждению «Администрация Ленского бассейна» теплоход «Профессор Макеев» столкнулся со стоявшим на якоре «Лоцманом Шаховым». Инцидент произошел в ночь на 14 июля возле поселка Чокурдах. Уточняется, что пострадавших нет.

По факту случившегося начала проверку Якутская транспортная прокуратура.

До этого сообщалось о происшествии у берегов поселка городского типа Мосхоголлох в Якутии. По словам очевидцев, на реке Лене паром сел на мель. Люди провели на судне как минимум час.

В июне появлялась информация о другом инциденте, который произошел на реке Волге в Нижегородской области — теплоход получил пробоину во время расхождения с другим судном. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось о происшествии в Карском море, где опрокинулся буксир «Байкал».

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