В конгрессе США проведут слушания по ситуации с покушением на Трампа

Комитет палаты представителей конгресса США по надзору и подотчетности намерен провести слушания по факту покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом в письме директору секретной службы США Кимберли Читл заявил глава комитета Джеймс Комер, его цитирует ТАСС.

«Комитет... начал расследование в связи с сегодняшним покушением... и запрашивает вашего добровольного присутствия на слушаниях в комитете... 22 июля 2024 года», — говорится в письме.

Комер отметил, что отвагу сотрудников секретных службы, которые защитили Трампа, переоценить невозможно, поскольку они успешно ликвидировали нападавшего, предотвратив увеличение числа пострадавших.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». Экс-президент прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэттью Крукс. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Ранее в полиции рассказали о состоянии раненых участников митинга Трампа.