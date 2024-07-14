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Отец пермячки, подозреваемой в расправе над сыном, оказался подполковником МВД

Ura.ru: отец подозреваемой в убийстве сына в Перми оказался подполковником МВД

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СК РФ

Пермячка, которую подозревают в том, что она убила сына и бросила его тело в чемодане на мусорке, родилась в семье сотрудника правоохранительных органов. Об этом Ura.ru рассказали соседи подозреваемой, которые знакомы с семьей подозреваемой.

По словам опрошенных, отец горе-матери оказался подполковником и всю жизнь проработал в Госавтоинспекции. В целом женщина родилась и выросла в Мотовихилинском районе Перми, в семье «очень воспитанных и приличных людей», как отметили соседи. У нее два старших брата, один из них сейчас живет в Москве.

Издание добавило, что квартира, в которой жила россиянка, принадлежит ее родителям. Обычно летом ее родственники жили на даче, а зимой ездили в Сочи, где снимали жилье.

12 июля бездомный в Перми нашел чемодан с телом восьмилетнего мальчика у мусорных контейнеров возле дома 93б по Монастырской улице. Правоохранители задержали подозреваемую, причастную к убийству мальчика — ей оказалась мать ребенка. На камеры попал момент, как он направляется к мусорке с тем самым чемоданом.

В пресс-службе краевого Следственного управления СК России подтвердили информацию о ребенке и добавили, что по факту случившегося возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Консьерж дома, где живут родители ребенка, рассказала журналистам, что мальчик воспитывался в полноценной многодетной семье. Что послужило причиной жестокой расправы, еще устанавливают.

Ранее в Ставропольском крае трех подростков ударило током во время купания в реке, один пропал без вести.

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