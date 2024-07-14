Москвичам пообещали облачную и жаркую погоду 14 июля

Переменная облачность, грозы и температура до плюс 30 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный, гроза», — прогнозируют метеорологи.

По данным Гидрометцентра, в дневные часы температура воздуха в столице составит +28...+30°С. Ночью столбики термометров могут опуститься до комфортных +18°С.

Ветер прогнозируется северный, 5-10 метров в секунду. При грозе ветер усилится, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается пониженным и составит 747 миллиметров ртутного столба.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что до конца текущей недели в Москве будет стоять жаркая погода. По его информации, жара в столице будет преобладать весь июль. Температура воздуха будет понижаться только во время дождей.

Ранее синоптик рассказал, что в России за сутки зафиксировали сразу 39 рекордов жары.