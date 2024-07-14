Следственный комитет возбудил дело после стрельбы в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» после стрельбы на Комендантском проспекте. Об этом сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.

«Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)», – говорится в сообщении ведомства.

13 июля группа людей открыла стрельбу на Комендантском проспекте Петербурга. При этом двое из них были вооружены автоматами, а один — пистолетом. Предварительно оружие было пневматическим. На место ЧП была вызвана полиция. Позже сообщалось, что по подозрению в стрельбе в полицию доставили троих мигрантов.

«Сообщений из больниц о пострадавших не поступало», — подчеркнули в полиции.

Ранее в Петербурге школьник открыл стрельбу по окнам школы.