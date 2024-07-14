В Петербурге трех мигрантов доставили в полицию после конфликта со стрельбой

В Санкт-Петербурге троих мигрантов доставили в полицию после конфликта со стрельбой на Комендантском. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональный главк МВД.

«На месте происшествия участники конфликта не обнаружены. Сообщений из больниц о пострадавших не поступало», — отметили в полиции.

Там добавили, что задержаны трое мужчин 1990, 1995 и 2000 годов рождения. Сейчас их проверяют на причастность к произошедшему.

13 июля группа людей открыла стрельбу на Комендантском проспекте Петербурга. При этом двое из них были вооружены автоматами, а один — пистолетом. При этом неизвестно, было ли оружие боевым или травматическим. На место ЧП была вызвана полиция.

«Сообщений из больниц о пострадавших не поступало», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее петербургский школьник открыл стрельбу по окнам школы.