Обнаружены фрагменты тел членов экипажа разбившегося в Коломне суперджета

Обнаружены фрагменты тел членов экипажа разбившегося в Коломне самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего на борту было три человека. Подробности о результатах поисковых работ не сообщаются.

До этого СК РФ назначил экспертизы по фрагментам упавшего «Суперджета».

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Днем 12 июля пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, самолет упал в лесном массиве. Среди населения никто не пострадал. Дело о крушении самолета было передано для дальнейшего расследования в Центральный аппарат СК РФ.

Ранее самолет Sukhoi Superjet-100 из Нижневартовска совершил аварийную посадку в Минводах.