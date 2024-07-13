В Санкт-Петербурге произошла стрельба

В Санкт-Петербурге группа людей открыла стрельбу на Комендантском проспекте. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Две группы мужчин с оружием в масках вели перестрелку, прячась за припаркованными автомобилями. При этом двое из них держали в руках автоматы, а один — пистолет. Неизвестно, было ли оружие боевым, охолощенным или травматическим. На место происшествия вызвали полицию. По предварительным данным, несколько участников потасовки задержаны. О раненых не сообщается.

До этого в Белгородской области военный расстрелял сослуживцев и сбежал из части с оружием. Отмечается, что мужчина отличался вспыльчивым характером. Предположительно, он мстил за унижения со стороны сослуживцев. До поступления на службу он уже был судим за грабеж.

По данным канала RT, нападавшего разыскивают по статьям о дезертирстве и покушении. Гражданские лица при стрельбе не пострадали, некоторые из военных получили ранения.

Ранее петербургский школьник открыл стрельбу по окнам чужой школы.