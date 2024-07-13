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Немецкий депутат прокомментировал отказ во въезде на Украину

Член бундестага Пелльман предрек ухудшение отношений ФРГ с Украиной из-за него

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Stringer/Reuters

В офисе депутата бундестага из рядов партии «Левые» Зерена Пелльмана предрекли ухудшение отношений Берлина с Киевом из-за отказа во въезде со стороны МИД Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Это первый случай, когда члену бундестага было отказано во въезде на Украину, и этот случай, естественно, влияет на государственные отношения», — подчеркнула пресс-служба депутата.

Также там назвали «несовместимым с конституцией и ценностями Евросоюза» помещение Пелльмана в базу данных «Миротворец» в качестве «политического противника». Отмечается, что это противоречит декларируемому намерению Украины продолжать путь евроинтеграции.

До этого в МИД ФРГ заявили, что Берлин серьезно относится к отказу Украины на въезд депутата бундестага, критикующего поставки оружия Киеву.

Там подчеркнули, что Берлин находится в контакте с властями Украины, чтобы выяснить причину произошедшего. Киев не информировал Берлин о существовании какого-либо списка людей, которым может быть отказано во въезде, уточнил представитель МИД ФРГ.

Ранее МИД Украины пообещала ввести ограничения на въезд граждан Израиля.

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