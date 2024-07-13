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Двое приближенных экс-замминистра обороны Иванова скончались в один день

«Лента.ру»: Игорь Котельников и Магомед Хандаев скончались в один день

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Минобороны РФ

Двое приближенных бывшего замминистра обороны Иванова скончались в один день. На это обратила внимание «Лента.ру».

В публикации отмечается, что 52-летний бизнесмен Игорь Котельников и 61-летний глава управления госэкспертизы Минобороны генерал-полковник Магомед Хандаев ушли из жизни в один день, 8 июля.

При расследовании дела Иванова следователи допрашивали Хандаева, который находился в прямом подчинении у замминистра, но не был арестован и не был помещен в СИЗО. Причина его смерти не называется, похороны прошли в его родном селе в Дагестане в присутствии родственников и коллег.

В отличие от него, предприниматель Игорь Котельников умер в столичном СИЗО-4 «Медведь». Его обвиняли в даче взяток высшим должностным чинам Минобороны. Причиной смерти названы проблемы с сердцем. По словам члена Совета по правам человека (СПЧ) Евы Меркачевой, кончина Котельникова связана с условиями содержания в карцере в жару.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в деле Иванова могут появиться новые обвиняемые.

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