Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до 4

Сотрудники коммунальных служб нашли тело четвертого погибшего при взрыве на насосной станции в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

Перед этим информация о смерти четвертого рабочего под завалами не подтверждалась.

До этого сообщалось, что здания рядом с насосной станцией в Волгограде пострадали от взрыва.

Взрыв на газовой насосной станции в Красноармейском районе Волгограда произошел днем в субботу, 6 июня. По информации Следственного комитета РФ, причиной ЧП стали нарушения при проведении на объекте сварочных работ. После взрыва в здании обрушилась кровля. Ранения получили пять человек. Спасти удалось только троих из них.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

Ранее стало известно, что мешает поиску людей на месте взрыва в Волгограде.