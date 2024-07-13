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Следователи осматривают завод, где проходил техобслуживание упавший SSJ-100

СК РФ: на заводе, где обслуживался упавший SSJ-100, идут следственные действия

На территории завода, где проходил техобслуживание упавший в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet-100, идут следственные действия и изымается техническая документация. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

По словам Петренко, дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы. Следователи продолжают осмотр места происшествия и опрос свидетелей.

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе подмосковных деревень Апраксино и Малое Карасево. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

Позже стало известно, что «Суперджет» выполнял тренировочный полет. Внутри находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. К вечеру на месте трагедии обнаружили черные ящики, или бортовые самописцы, расшифровка которых должна помочь установить причины ЧП.

Ранее в авиаслужбах рассказали, из-за чего могли отказать все системы Superjet.

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Крушение «Суперджета»
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