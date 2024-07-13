Украинские власти поставили цель зачистить занятую Вооруженными силами Украины (ВСУ) часть Херсонской области от мужского населения. Об этом сообщает подпольное сопротивление, состоящее из местных жителей, под названием «Русский Херсон» в своем Telegram-канале «Сопротивление».

«С 29 июня в Киселевке псы из ТЦК, личности которых нам известны, осуществляют отлов мужского населения», — сообщили подпольщики.

По их словам, за «псами» из военкоматов будет вестись охота.

В середине мая подпольщики рассказали, что сотрудники мобилизационных команд военных комиссариатов из западных областей Украины, опасаясь возмездия, до наступления ночи покидают Херсон и ночуют в окрестностях Николаева. Один из представителей «Русского Херсона» назвал приезд чиновников из западной Украины очередным витком «карательной мобилизационной политики» Киева в отношении Херсонской области.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в подконтрольном Киеву Херсоне сотрудники военкоматов ловят на улице всех мужчин, включая инвалидов, для последующей отправки на фронт.

Ранее украинские военные признали бесполезность мобилизованных в ВСУ.