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В подполье раскрыли цели Украины в Херсонской области

«Русский Херсон»: цель Киева — отловить мужское население в Херсонской области

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РИА Новости

Украинские власти поставили цель зачистить занятую Вооруженными силами Украины (ВСУ) часть Херсонской области от мужского населения. Об этом сообщает подпольное сопротивление, состоящее из местных жителей, под названием «Русский Херсон» в своем Telegram-канале «Сопротивление».

«С 29 июня в Киселевке псы из ТЦК, личности которых нам известны, осуществляют отлов мужского населения», — сообщили подпольщики.

По их словам, за «псами» из военкоматов будет вестись охота.

В середине мая подпольщики рассказали, что сотрудники мобилизационных команд военных комиссариатов из западных областей Украины, опасаясь возмездия, до наступления ночи покидают Херсон и ночуют в окрестностях Николаева. Один из представителей «Русского Херсона» назвал приезд чиновников из западной Украины очередным витком «карательной мобилизационной политики» Киева в отношении Херсонской области.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в подконтрольном Киеву Херсоне сотрудники военкоматов ловят на улице всех мужчин, включая инвалидов, для последующей отправки на фронт.

Ранее украинские военные признали бесполезность мобилизованных в ВСУ.

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