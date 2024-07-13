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В Краснодаре произошел крупный пожар в производственном здании

МЧС: в Краснодаре загорелось производственное здание на площади 5000 «квадратов»

Огонь охватил производственное здание в Краснодаре. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В заявлении подчеркивается, что площадь пожара составила 5000 квадратных метров. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб.

«Работают более 50 специалистов и 15 единиц техники, в том числе пожарный поезд», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время МЧС РФ наращивает задействованные в ликвидации возгорания силы.

Днем 13 июля в Ставрополе начался пожар на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Ветерок». Пламя охватило 10 жилых домов, расположенных на улицах Дружбы и Партизанской.

По данным экстренных служб, к тушению огня были привлечены более 30 специалистов и девять единиц техники. Кроме того, на месте происшествия создали оперативный штаб.

К текущему моменту огнеборцы ликвидировали открытое горение, заявили представители МЧС РФ. Никакой информации о причинах возгорания пока не поступало. Также не сообщалось о пострадавших.

Ранее в подмосковном Подольске загорелся девятиэтажный жилой дом.

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