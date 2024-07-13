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Жителей Севастополя предупредили об угрозе атаки баллистическими ракетами

Развожаев: в Севастополе объявили опасность атаки баллистическими ракетами

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Spiridonov Oleg/Shutterstock

Предупреждение о возможной атаке ракетами с баллистической траекторией полета объявили в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем!!! Баллистика!» — говорится в заявлении, опубликованном в 17:32 мск.

Глава населенного пункта призвал местных жителей принять меры безопасности. Развожаев сопроводил пост роликом, в котором описываются правила поведения при угрозе атаки баллистическими ракетами.

В 17:35 мск губернатор заявил об отмене особого режима.

Днем 13 июля в Севастополе прошли тренировки флота. Глава города предупредил граждан, что в районе Северного мола будет произведен один учебный выстрел.

В ночь на 8 июля в населенном пункте также состоялись учения Черноморского флота. Расчеты противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) провели тренировки в районе Северного и Южного молов, в Стрелецкой и Камышовой бухтах. В связи с этим в Севастополе можно было услышать одиночные выстрелы.

Ранее в Севастополе запустили бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи.

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