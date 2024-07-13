Россиянин воспользовался кипятильником для нагрева бассейна и получил удар током

Житель Подмосковья пострадал после использования кипятильника. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел под Красногорском, куда пожилой мужчина приехал, чтобы отдохнуть на даче. Россиянин решил подготовить для семьи бассейн, чтобы позже они могли отдыхать в нем.

Пенсионер хотел нагреть воду внутри и взялся за кипятильник. Когда устройство попало в воду, мужчина получил удар током. Приехавшие на место медики спасти пенсионера не смогли.

До этого в Оренбургской области пенсионер получил удар током во время рыбалки. Мужчина решил ловить рыбу, опираясь на железнодорожный мост. В какой-то момент он закинул удочку, но она соприкоснулась с контактной сетью. В результате россиянин получил ожоги лица и рук.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Там организовали надзорные мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее на Урале рабочий выжил после удара током в шесть тысяч вольт.