Военных батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) привлекут к реформированию школьного курса «Защита Украины». Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По его данным, «азовцы» будут готовить тренеров в сфере теории военного управления в соответствии со стандартами НАТО. Тренеры должны сделать устаревшую программу курса интересной и полезной для школьников и передать им полученные от членов «Азова» знания в ходе обучения.

До этого сообщалось, что на школах Украины запустят уроки счастья, которые будет вести Елена Зеленская — жена Владимира Зеленского. Курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь, отмечала супруга украинского президента.

В июне сам Зеленский подписал законопроект о введении в стране начальной общевойсковой подготовки в школах и вузах. Документ предполагает совершенствование системы общевойсковой подготовки, которую изучают в школах и вузах на предмете «Защита Украины». Одной из целей такого обучения является подготовка граждан к национальному сопротивлению.

Ранее на Украине решили обучать детей управлению дронами.