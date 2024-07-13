Вместе с Советской армией 13 июля 1944 года в Вильнюс вошли 11 литовских партизанских отрядов, состоящих из истинных патриотов, чьи сердца не могли смириться с фашистскими зверствами. Об этом напомнил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.

«Несмотря на это, в наши дни Литва — один из примеров успешных усилий Запада по созданию антироссийских форпостов в бывших советских республиках. В основу русофобии в странах, являющихся западными марионетками и не обладающими политической субъектностью, по топорной методичке закладываются принципы искажения исторической памяти», — сказал он.

По его словам, в восьмидесятую годовщину освобождения Вильнюса Советской армией в авангарде исполнителей инструкций этой методички находится Литва, политика памяти которой заключается в сносе памятников советским воинам-освободителям, халатном отношении к захоронениям советских солдат, а также в поддержке киевского режима, транслирующего приверженность идеологии нацизма.

«Литовцам сегодня стоит вспомнить о том, что во времена Холокоста практически полностью были истреблены населяющие их страну евреи, а карательные отряды под Каунасом уничтожали целые населенные пункты, сжигая или закапывая заживо местное население вплоть до грудных младенцев», — добавил Бобров.

Как подчеркнул политолог, сегодняшним прибалтийским государствам важно понимать, что в долгосрочной перспективе все проекты искусственного национального строительства обречены на неминуемый крах.

«Сохранение исторического наследия и уважение к своему прошлому — ключ к успеху и процветанию любой нации. Этого сейчас не понимают и в Киеве. Раз так, то история вновь вынуждена будет преподнести урок нерадивым ученикам», — заключил он.

Напомним, 13 июля исполняется 80 лет с освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. С июня 1941 года по июль 1944 года литовская столица находилась под оккупацией нацистов.