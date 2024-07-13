На Кубани пенсионер из Донецка попросил компанию убрать мусор и был избит

На Кубани пара пенсионеров из Донецка столкнулась с агрессивной компанией местных жителей. Об этом сообщает депутат Совета муниципального образования Ейский район Батуринец Александр.

Инцидент произошел в Камышеватской. По словам парламентария, компания отмечала свой праздник всю ночь. Утром они попытались уехать, оставив мусор, и это вызвало недовольство у отдыхающих из Донецка. Пожилая пара призвала убрать за собой, но оппоненты начали нецензурно выражаться и кидаться.

В результате компания убрала мусор, но пообещала «прислать сыночка». Спустя неделю к пенсионерам пришел молодой человек и ударил 70-летнего мужчину в лицо. Спустя некоторое время гость приехал со знакомыми. О том, какие травмы получил пострадавший пенсионер, не сообщается.

«Как депутат, беру это дело под контроль», – поделился Батуринец.

Он принес извинения пенсионерам, отдых которых был испорчен. Депутат добавил, что уже обратился в полицию.

Ранее братья избили пенсионера ногами до потери сознания, чтобы украсть у него паспорт.