Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Кубани пенсионер из Донецка попросил компанию убрать мусор и был избит

На Кубани пенсионера избили после просьбы убрать мусор

close
100%
«Батуринец Александр Алексеевич»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Батуринец Александр Алексеевич»

На Кубани пара пенсионеров из Донецка столкнулась с агрессивной компанией местных жителей. Об этом сообщает депутат Совета муниципального образования Ейский район Батуринец Александр.

Инцидент произошел в Камышеватской. По словам парламентария, компания отмечала свой праздник всю ночь. Утром они попытались уехать, оставив мусор, и это вызвало недовольство у отдыхающих из Донецка. Пожилая пара призвала убрать за собой, но оппоненты начали нецензурно выражаться и кидаться.

В результате компания убрала мусор, но пообещала «прислать сыночка». Спустя неделю к пенсионерам пришел молодой человек и ударил 70-летнего мужчину в лицо. Спустя некоторое время гость приехал со знакомыми. О том, какие травмы получил пострадавший пенсионер, не сообщается.

«Как депутат, беру это дело под контроль», – поделился Батуринец.

Он принес извинения пенсионерам, отдых которых был испорчен. Депутат добавил, что уже обратился в полицию.

Ранее братья избили пенсионера ногами до потери сознания, чтобы украсть у него паспорт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами