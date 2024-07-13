В Ставрополе загорелось СНТ

Пожар произошел в частном жилом секторе в городе Ставрополе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В заявлении уточняется, что возгорание зафиксировали на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Ветерок». Пламя охватило 10 частных домов на улицах Партизанской и Дружбы.

«Огнеборцы <...> тушат пожар в жилом секторе. <...> Тушение осложняет жаркая и ветреная погода», — рассказали в ведомстве.

К ликвидации возгорания были привлечены более 30 сотрудников экстренных служб и девять единиц специальной техники. Также на месте ЧП создали штаб пожаротушения, подчеркнули в МЧС РФ.

В ночь на 13 июля в поселке Володарского в Московской области загорелся швейный цех. Площадь пожара составила 1 400 квадратных метров.

По данным оперативных служб, из-за возгорания в здании обрушилась кровля. При этом в тушении огня были задействованы 20 специалистов и 10 единиц техники.

Из заявления МЧС РФ следует, что в результате ЧП никто не пострадал. Тем не менее пламя нанесло урон торговым рядам, расположенным рядом со швейным цехом.

Ранее в подмосковном городе Подольске произошел пожар в девятиэтажном доме.