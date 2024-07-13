В Севастополе локализовали открытое горение травы и леса

Площадь пожара в селе Верхнесадовое, расположенном в Нахимовском районе Севастополя, составила четыре гектара. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что сейчас на месте возгорания травы и леса работают сотрудники МЧС РФ и местного лесхоза. Также к тушению огня были привлечены представители Спасательной службы Севастополя и пожарных сил Черноморского флота.

«Специалисты <...> локализовали открытое горение. Уточненная общая площадь пожара — четыре гектара», — говорится в заявлении.

По словам главы населенного пункта, в настоящее время на месте ЧП находятся шесть автоцистерн с водой. Он подчеркнул, что опасность распространения пламени на дома и хозяйственные постройки отсутствует.

В конце губернатор обратил внимание, что с 5 июля в Севастополе действует особый противопожарный режим. В том числе гражданам запрещено разводить костры и выжигать траву.

Зеленые насаждения в Нахимовском районе Севастополя загорелись днем 13 июля. Изначально Развожаев заявил, что огонь охватил площадь 2,5 гектара. При этом пожару был присвоен ранг 1БИС.

Ранее в Ростовской области из-за эффекта линзы началось возгорание растительности.