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Жители станицы в Ставропольском крае остались без электричества

Две тысячи жителей станицы Ессентукской в Ставропольском крае остались без света

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Shutterstock/Creative Cat Studio

Более двух тысяч человек в станице Ессентукской Ставропольского края оказались лишены электричества и еще тысяча абонентов — водоснабжения из-за аварийных работ на подстанции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

По его словам, станица Ессентукская была обесточена утром 13 июля. Без света остаются, в том числе, три детских сада и три школы.

9 июля Минэнерго сообщило, что около 600 тыс. человек остались без света из-за нарушения электроснабжения в ряде южных регионов России, произошедшего на фоне жаркой погоды. С проблемами столкнулись жители Краснодарского края и Астраханской области, также отключения света зафиксировали в Ростовской области и Республике Адыгея.

До этого сообщалось, что энергетический кризис на юге РФ вызван жарой и недостатком генерации. Из-за высокого спроса оптовые цены на электричество в южных регионах страны начали расти в два раза быстрее, выяснили журналисты.

Ранее россиянам пообещали новые рекорды жары.

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