Стало известно, как долго продлятся поиски на месте крушения SSJ-100

Для поисковых работ на месте крушения самолета SSJ-100 в Московской области могут понадобиться еще два дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, обычно поисковые работы с участием спасателей на месте таких ЧП занимают в среднем три дня. При этом спасатель уточнил, что в случае нахождения на борту самолета пассажиров, такая работа может занять значительно больше времени.

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе подмосковных деревень Апраксино и Малое Карасево. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

Позже стало известно, что «Суперджет» выполнял тренировочный полет. Внутри находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. К вечеру на месте трагедии обнаружили черные ящики или бортовые самописцы, расшифровка которых должна помочь установить причины ЧП.

Ранее бортовые самописцы упавшего «Суперджета» доставили в лабораторию.