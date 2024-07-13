Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Освобожденный заложник рассказал о пытках в плену ХАМАС

Россиянин Андрей Козлов рассказал о пытках заложников ХАМАС

close
100%
Israeli Army/Reuters

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС регулярно избивали людей, которых похитили во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года, и угрожали им. Об этом рассказал в интервью The Wall Street Journal уроженец России Андрей Козлов, недавно освобожденный из плена.

По словам мужчины, ему связали руки веревкой, а потом заковали в цепи. Козлов признался, что был в отчаянии и терял надежду на спасение. Боевики в жару укрывали заложников одеялами, принуждали их лежать на грязном матрасе целыми днями, запрещали подходить к окнам, чтобы их не заметили соседи, рассказал он.

Самый жестокий из боевиков, по словам Козлова, бывало, проявлял доброту, разрешая смотреть телевизор, но в другой время грозил расправой. Россиянин позднее опознал его по фотографии как Абдуллу аль-Джамаля — палестинского журналиста, известного связями с ХАМАС. Он удерживал пленников с октября по март, а затем переместил их в дом своего отца, утверждает бывший заложник.

Освободиться Козлову из плена, а вместе с ним еще трем заложникам, помогли израильские военные во время спасательной операции 8 июня. Спецназ ворвался в квартиру на третьем этаже жилого дома, начался бой. Один из бойцов сказал Козлову на русском языке, что уже к вечеру тот окажется дома. В ходе боя Аль-Джамаль был ликвидирован.

Козлов призвал власти Израиля договориться о сделке по обмену пленными, отметив, что помимо него военным удалось спасти лишь шесть человек. Остальные попытки обернулись неудачей.

Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, он переехал в Израиль летом 2022 года, получил гражданство этой страны как второе и подрабатывал на музыкальном фестивале «Нова» в Реиме охранником, когда на мероприятие напали боевики ХАМАС.

В заложниках у палестинских боевиков остаются еще двое россиян: Александр Труфанов и Александр Лобанов. ХАМАС для возвращения израильтян требует добиться прекращения огня.

По данным Haaretz, всего боевики похитили в Израиле 255 человек, из них 135 удалось вернуть.

Ранее ХАМАС пригрозил Израилю после освобождения четверых заложников.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами