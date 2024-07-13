ВСУ обстреляли Шебекино, есть раненные

Третий день подряд город Шебекино Белгородской области подвергается обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), есть раненые. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, ранения получили восемь мирных жителей. Троих доставляют в больницу: у одной женщины осколочные ранения живота и плеча, у второй — осколочные ранения шеи, обеих ног, а также непроникающие ранения брюшной стенки и грудной клетки, у одного мужчины открытая черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии.

Еще одного мужчину с осколочным ранением правого предплечья доставляют в городскую больницу Белгорода. Трем пострадавшим с осколочными ранениями ног и рук медики оказали необходимую помощь, они продолжат лечение амбулаторно. У восьмой пострадавшей касательное осколочное ранение правой голени, ей оказали помощь на месте, от госпитализации отказалась.

В Шебекино в пяти многоквартирных домах повреждено остекление, в одном частном доме посечен забор и выбиты окна, повреждены как минимум 16 автомобилей. От прямого попадания снаряда загорелся автомобиль, пожар потушен. Также в одном социальном объекте и двух коммерческих объектах повреждены фасады, кровли и остекления.

Ранее при атаке ВСУ на Белгородскую область ранило пять детей.